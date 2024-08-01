نظرة على واقع محافظة بغداد بعين مجلسها.. ماذا ترى الممارسات الرقابية؟

2024-08-01 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (1 آب 2024)، أن العاصمة متجهة نحو التطور وفقا لما تلمسه لجان مجلس المحافظة خلال ممارسة أعمالها الرقابية على واقع الخدمات.

وقال عضو المجلس علي المشهداني لـ"بغداد اليوم"، إن "صلاحيات مجلس محافظة بغداد رقابية على عمل الحكومة المحلية وكذلك عمل الدوائر البلدية والخدمية"، مشيرًا الى أن "نحن نمارس هذا الدور وفق اللجان المختصة وهناك زيارات ميدانية لهذه الدوائر لمتابعة عملها".

وبين ان "الخدمات في العاصمة بغداد في تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة، فهناك اهتمام من الحكومة المركزية بهذا الملف كذلك الحكومة المحلية تعمل على تحسين واقع الخدمات في مناطق الأطراف ونحن نتابع ذلك وفق دورنا الرقابي".

وتشهد العاصمة بغداد حملة اعمار تركز خصوصا على القطاعين السكني وقطاع الطرق، وجاء هذا التحرك مدفوعا بتحسن الوضع الامني والفوائض المالية المتحققة مابعد انتهاء كورونا وعودة النشاط الاقتصادي العالمي بقوة ما ادى لارتفاع الطلب على النفط وارتفاع اسعاره.