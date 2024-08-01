للمرة الثانية خلال أسبوع.. حريق يلتهم جبال كويزه في السليمانية

2024-08-01 23:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني في السليمانية، يوم الخميس، باندلاع حريق في مرتفعات جبال كويزه في السليمانية دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وبدأت بإطفاء الحريق عن طريق عدة فرق بهدف السيطرة على الحريق دون أن ينتشر في مساحات كبيرة".

وأكد المصدر إن "هذا الحريق هو الثاني خلال أسبوع في مرتفعات كويزة والذي تسبب في المرة الأولى بحرق أكثر من 200 دونم من الأراضي وحرق المئات من الأشجار".

وأعلن مصدر في الدفاع المدني في السليمانية يوم الاثنين الماضي اندلاع حريق كبير في جبال كويزه في السليمانية ماسبب بأضرار كبيرة.

وفي السنوات الأخيرة، ومع قدوم فصل الصيف، عدة مرات ولأسباب مختلفة، اندلعت الحرائق في جبل كويزه، وفي 28 مايو من هذا العام، اندلع حريق في جزء من جبل كويزه، مما أدى إلى احتراق عدد كبير من الأشجار .