2024-08-01 23:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أوضح محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية، أن الوزارة تعد مشروعا لحماية الشعب المرجانية في سواحل البلد، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، و تدريب العاملين بقطاع حماية الطبيعة والمحميات. وبين سالم فى تصريحات، أن المشروع يهدف إلى استزراع الشعاب المرجانية وتصدير التجربة عالميا، كما يسعى لإيجاد حلول تكنولوجية لبعض المشكلات البيئية، حيث أن العالم فقد حوالى %50 من الشعب المرجانية في عدة سواحل، وان الشعاب المرجانية المصرية من أكثر الشعب مقاومة على مستوى العالم. واضاف سالم أن وزارة البيئة تقوم حاليا بإعداد كوادر علمية لمتابعة وحمايتها على السواحل المصرية بالتعاون مع البحث العلمى، حيث أن المشروع يهدف