دراسة: 9 من أصل 10 شركات تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

2024-08-01 23:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت أحدث دراسة عالمية أجرتها شركة Honeywell، عن تحول جذري في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، إذ أظهرت الدراسة أن معظم شركات القطاع حول العالم تتسابق لاستكشاف تطبيقات لهذه التقنية السريعة التطور، مع أن نسبة الشركات التي نفذت خططها الأولية للذكاء الاصطناعي بشكل كامل لا تزال محدودة (17%) للغاية. وتؤكد الدراسة أن 9 من كل 10 شركات تعمل حاليًا على تطوير نماذج أولية أو إطلاق حلول جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تشير إلى أن 94% من الشركات المشاركة في الدراسة لديها خطط طموحة لتوسيع نطاق اعتمادها الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومن أبرز نتائج الدراسة أن 17% هي نسبة