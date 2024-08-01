2024-08-01 23:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الخميس، تفاصيل جديدة عن سرقة الأمانات الضريبية، فيما أكد ان نور زهير متهم مكفّل وستتم محاكمته. وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي: إن "سرقة الأمانات الضريبية مودعة لدى القضاء، وهيئة النزاهة مسؤوليتها تنفيذ القوانين فقط، وهذه القضية لن تموت والحكومة توليها الأولويات الكاملة". وأشار، الى أنه "تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب"، منوها بأن "السرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار وهي ليست أرقاماً نهائية، فضلاً عن القبض على متهم آخر، واسمه محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت