وزير الداخلية يتفقد الطرق التي سيسلكها الزائرون في كربلاء

2024-08-02 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تفقد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (1 آب 2024)، الطرق التي سيسلكها الزائرون في كربلاء المقدسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري تفقد برفقة نائب قائد العمليات المشتركة، عدداً من الطرق والأماكن التي سيسلكها زائرو أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث أبدى العديد من الملاحظات بهدف توفير أفضل السبل من أجل انسيابية وحركة الوافدين الى المحافظة".

وأضافت أن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء وناقش الخطط المرسومة لإنجاح هذه المناسبة وإظهارها بالشكل المطلوب"، موجهاً بـ"تسخير الإمكانيات وتوحيد الجهود الأمنية والخدمية مع تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية".