رفع مستوى التنسيق بين الحشد الشعبي والعمليات المشتركة لمواجهة التحديات في العراق

2024-08-02 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس (1 آب 2024) مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اًول ركن قيس المحمداوي، رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفياض، التقى المحمداوي، وتباحث معه مجمل الأوضاع الأمنية، فضلاً عن أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الحشد وبقية صنوف القوات المسلحة لمواجهة أي تحديات أمنية في البلاد".

وأضافت أن "اللقاء ناقش ايضاً الخطط الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين(ع)، وتكثيف النشاط الاستخباري لتامين طريق الزائرين وإنجاح الزيارة المليونية".