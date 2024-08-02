رئيس الوزراء والعبادي يؤكدان أهمية دعم المشاريع والخطوات الإصلاحية للحكومة

2024-08-02 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، أهمية دعم المشاريع والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف النصر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تداعيات المنطقة وما شهدته مؤخراً من أحداث وتأثيراتها على العراق".وأضاف، انه "تم التأكيد على إدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني من اغتيالات ومجازر واحتلال وانتهاك لسيادة الدول، ورفض الاعتداءات الأمريكية على القوات الأمنية العراقية".وتابع: "كما جرى استعراض المشاريع التي تقوم بها الحكومة والخطوات الإصلاحية وأهمية استمرار الدعم لهذه المشاريع التي تخدم المواطنين ومساهمة الجميع في تعزيز الاستقرار السياسي الذي يشهده البلد".