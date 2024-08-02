2024-08-02 00:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قال عضو تحالف نبني علي الفتلاوي، إن هناك مرتزقة تضم عراقيين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة. وأشار الفتلاوي خلال استضافته في برنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد، إلى أن “الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية سيكون بمثابة طوفان جديد، يزلزل أمن الكيان الإسرائيلي على غرار، طوفان الأقصى”. […]

ظهرت المقالة عضو بتحالف نبني: مرتزقة عراقيون يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي أولاً على ايشان.