2024-08-02 01:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الخميس، باعتقال عنصر بـ"ولاية العراق" في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات توفرت للأجهزة الامنية في شرطة الكرخ من خلال مصادرها بوجود احد الاهداف المطلوبة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد وفق بودرة كفالات التنظيم (ولاية العراق) والذي يدعى (ع.ث.ص) وهو من عوائل تنظيم داعش في محافظة الانبار".

ووفقاً للمصدر، فإن "والد الارهابي الملقى القبض عليه هو ( ث. ص. غ. ع) وهو محكوم سابقا ومطلوب في بودرة كفالات التنظيم وشقيقه ( ج.ث.ص.غ) ارهابي مقتول في الانبار نتيجة قصف جوي و (ع. ث. ص) مقتول في الانبار في المواجهات مع القوات الامنية و( ك.ث. ص. غ) حاليا محكوم اعدام في سجن الحلة".

وأوضح المصدر أن "الارهابي (ع. ث. ص) الملقى القبض عليه كان موقوفا سابقا للفترة من 2011 ولغاية 2018 وتم تجنيده داخل السجن واضافته الى بودرة كفالات التنظيم".

ولفت الى أنه "تم استمكان الهدف من خلال الجرد السكاني وتدقيق الاسماء وبدلالة مصدرنا".

وتابع أنه "بالساعة 1300 من اليوم الخميس تم نصب كمين محكم بالاشتراك مع شعبة استخبارات افواج الطوارئ وتم تنفيذ امر القاء القبض بحق الارهابي، ليتم تسليمه الى جهة الطلب بوصل استلام اصولي".