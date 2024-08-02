حسم منصب محافظ ديالى ورئيس مجلسها ونائبيهما

2024-08-02 01:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حسم مجلس محافظة ديالى، مساء الخميس (1 آب 2024)، منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب الرئيس ونائبي المحافظ.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن مجلس المحافظة انتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس وسالم التميمي نائبا لرئيس المجلس.

واضاف أنه تم انتخاب عدنان الجاير محافظا لديالى ومصطفى طالب نائبا أولا وغازي الفيصل نائبا ثانيا للمحافظ.

يشار الى أن جلسة مجلس محافظة ديالى بدأت، يوم الخميس، في فندق الرشيد ببغداد بعد أشهر من اجراء الانتخابات المحلية.