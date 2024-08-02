2024-08-02 01:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار مجلس محافظة ديالى يوم الخميس، عضو المجلس عمر الكروي رئيسا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد.

جاء ذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن اعضاء المجلس انتخبوا الكروي رئيسا للمجلس، وسالم التميمي نائبا لرئيس المجلس.

وأضاف أن المجلس صوت ايضاً لعدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً. ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ، غازي الفصيل الجبوري نائبا ثان للمحافظ، وهما عن حزب تقدم.

وفي غضون ذلك؛ كتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على منصة الفيس بوك؛ أنه استجاب لمطلب أهالي ديالى وقبيلة بني تميم وناخبيه ولم يحضر جلسة اليوم اطلاقاً.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.