2024-08-02 04:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيتساءل كثيرون ممن يتابعون مسابقات رياضة السباحة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا عن سبب ارتداء السبّاحين سترات شتوية قبل خوض المنافسات.وحسبما ذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR، فإن محرك البحث "غوغل" في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة في الاستفسار عن سبب ارتداء السبّاحين سترات شتوية قبل خوض المنافسات في الأولمبياد.وأشار الموقع إلى أن السؤال بات متداولا على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.ووفق الموقع فإن ارتداء السترات قبل منافسات السباحة خصوصا، يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم مستقرة بعد الإحماء.كذلك ذكرت مجلة "عالم السباحة" أن ارتداء السترات من جانب السبّاحين، يساعد على إبقاء عضلاتهم مرتخية ومرنة وجاهزة للتحرك بقوة.وأوضحت المجلة أنه إذا بردت العضلات، فإنها تصبح متصلبة وأقل استجابة.