اليوم .. انطلاق مباريات ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس

2024-08-02 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعينطلق اليوم الجمعة الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم بالألعاب الأولمبية باريس (2024) بإقامة أربع مباريات .وستكون البداية بمباراة المغرب وأمريكا في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، تعقبها في السادسة مساءً مباراة منتخب إسبانيا ونظيره الياباني.وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، سيكون منتخب مصر الأولمبي على موعد مع منافس عنيد هو منتخب الباراغواي، أما مسك الختام فسيجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً.