الأنواء الجوية: غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة

2024-08-02 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت، سيكون الطقس صحواً مع تصاعد غبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وواسط 44، وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل 43، والبصرة والمثنى وذي قار 45 فيما ستسجل محافظة ميسان 46 درجة".

وأضاف، أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، لافتاً إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".