2024-08-02 09:12:01 - المصدر: واع

ديالى – واعانتخب مجلس محافظة ديالى عمر الكروي رئيساً له، اليوم الجمعة، وعدنان الجابر لمنصب المحافظ.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس محافظة ديالى عقد جلسته لانتخاب المحافظ ورئيس المجلس بحضور 10 أعضاء".وأضاف أن "المجلس انتخب عمر الكروي رئيساً له، وعدنان الجاير محافظاً لديالى"، لافتاً الى أنه "تم انتخاب سالم التميمي نائباً لرئيس مجلس محافظة ديالى، ومصطفى طالب (نائب أول) لمحافظ ديالى، وغازي الفيصل (نائب ثاني) للمحافظ".