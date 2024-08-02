بالرغم من ارتفاعها.. اسعار النفط تتجه لتسجيل رابع خسارة اسبوعية

2024-08-02 09:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة (2 آب 2024)، لكنها تتجه إلى تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للآمال في الطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وهي من أهم مناطق الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت بغداد بعد انخفاضها 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1 بالمئة يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.

وستكون أربعة أسابيع من الانخفاضات هي أطول سلسلة خسائر لكلا الخامين القياسيين منذ سلسلة من الخسائر الأسبوعية استمرت سبعة أسابيع وانتهت في أوائل كانون الاول ديسمبر.

ويراقب مستثمرو النفط بحذر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يثير مقتل قائدين كبيرين في حركة حماس وجماعة حزب الله في لبنان مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة، وهو ما قد يعطل الإمدادات.

المصدر: وكالات