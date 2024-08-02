2024-08-02 09:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلّ العراقيون في المرتبة الخامسة بين الجنسيات الأكثر شراء للعقارات التركية خلال النصف الأول من العام 2024.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد جاء الروس بالمرتبة الأولى بشراء 2423 عقارا، في حين حل الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 1070 عقاراً، بينما الأوكرانيون بالمركز الثالث بشراء 725 عقاراً، والألمان في المركز الرابع بشراء 501 عقار، أما العراقيون فقد كانوا في المرتبة الخامسة بشراء 494 عقاراً.

وأشارت البيانات إلى أن، الكازاخستانيين حلوا في المرتبة السادسة بشراء 472 عقاراً، فيما جاء الأذربيجانيون في المرتبة السابعة بشراء 339 عقاراً، وحصل الأمريكيون على المرتبة الثامنة بشراء 254 عقارا، وحل السعوديون في المرتبة التاسعة بشراء 252 عقاراً، وجاء الافغانيون في المرتبة العاشرة والأخيرة بشراء 237 عقاراً.

وتراجعت مشتريات الأجانب للعقارات التركية بنسبة 46% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 10.5 آلاف عقار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

والتراجع الأكبر كان من جهة مواطني روسيا والتي سجلت مشترياتهم انخفاضاً بنسبة 62% في الستة أشهر الأولى من العام، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2423 عملية شراء، تلاه انخفاض مشتريات الإيرانيين بنسبة 60% إلى 1070 صفقة، فيما انخفضت مشتريات العراقيين بنسبة 50% إلى 494 صفقة شراء.