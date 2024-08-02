2024-08-02 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من قادة الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، كواليس "انتقال قادة الصف الأول الى طهران على وجه السرعة".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء عن انتقال قادة الصف الأول من الفصائل العراقية إلى طهران على وجه السرعة بعد ضربة جرف النصر شمال بابل قبل يومين غير دقيق وهم موجودون ضمن قواطع يمارسون واجباتهم الوطنية".

وأضاف ان "الحقيقة بان ممثلي الفصائل العراقية شاركوا في مراسيم تشييع مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي جرت في طهران"، مؤكدا بان "قادة الفصائل موجودون وهم يدرسون خطط الرد على العدوان الاخير".

وأشار الى ان "الرد سيأتي حتما، لأننا نتعامل مع عدو غادر يمارس اكاذيبه وهو يحاول البقاء في العراق رغم كل القرارات الرافضة لوجوده".

وبين ان "قادة الفصائل يؤمنون بان الاغتيالات هو مسار الشهداء ولن تدفعهم عن التراجع عن مهام مقاومة الكيان الصهوني والضغط باتجاه اخراج القوات الامريكية من البلاد".