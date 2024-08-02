3 أمهات يستحوذن على ميداليات التجديف بأولمبياد باريس

2024-08-02 10:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفازت 3 أمهات بميداليات منافسات التجديف في أولمبياد باريس 2024، وهن البريطانية هيلين جلوفر، والثنائي لوسي سبورز وربروك فرانسيس من نيوزلندا.وفازت سبورز وفرانسيس بالميدالية الذهبية في منافسات التجديف الزوجي للسيدات، بينما حققت جلوفر الأم لثلاثة أطفال الميدالية الفضية في سباقات التجديف لرباعي السيدات.واعتادت لاعبات نيوزيلندا على غناء أغاني الأطفال أثناء التدريب لتحفيز أنفسهن وسط الليالي الصعبة من أجل رعاية أطفالهن، كما تتواجد عائلاتهن في باريس لتكن أكثر تركيزا في المنافسة.وعلقت فرانسيس: "إنها تجربة خاصة واستثنائية، تربية الأطفال ليست أمراً سهلاً".وقالت سبورز إنها وفرانسيس تلقيتا العديد من رسائل الدعم من المنافسين، وتكن لهما الفرق الأخرى المزيد من الاحترام.وذهبت جلوفر التي تحدثت عن إرضاع أطفالها أثناء التدريب إلى مصافحة أطفالها مباشرة بعد الانتهاء من السباق وعانقتهم بعد حفل تسليم الميداليات، قائلة: "لقد استمتعوا بالأجواء كثيراً".وأفادت جلوفر بأنها تأمل أن يكون إنجازها هذا بمثابة رسائل إيجابية إلى الرياضيين الآخرين.وأضافت: "أعتقد أنها رسالة للمجتمع مفادها أنه يجب أن يكون هناك انفتاح وتشجيع للنساء من أجل العودة وتحقيق ما يردن".المصدر: كورة