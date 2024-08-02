مرشح سابق لرئاسة برشلونة: وعود لابورتا حول التعاقدات الصيفية غير صحيحة

2024-08-02 11:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر المرشح السابق على مقعد رئاسة برشلونة، فيكتور فونت، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، وعود لابورتا حول التعاقدات الصيفية غير صحيحة.

وقال فونت في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إن "وعود خوان لابورتا حول التعاقدات الصيفية، غير صحيحة"، مبينا ان "لابورتا قال إنه من الممكن ضم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، لكن هذا غير صحيح، لا يمكن القيام بذلك اليوم".

وأضاف اننا "نتمنى التعاقد مع ويليامز، لأننا نحتاج إلى خدماته، لكن الأمر غير ممكن في الوقت الحالي"، مؤكدا ان "المصداقية تنخفض كل عام، وفي هذا الصيف، إذا لم يتم الوفاء بالوعود، فإن المصداقية ستنخفض أكثر".

وختم فونت ان "المشكلة أن أعضاء مجلس الإدارة، أخبرونا منذ 3 أعوام، أن كل شيء على ما يرام، وأننا سنوقع مع لاعبين، وأن كل شيء تم حله".

المصدر: وكالات