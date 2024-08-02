2024-08-02 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد المركزي للكيوكوشنكاي، العاشر من شهر آب المقبل موعداً لانطلاق بطولة أندية العراق للنساء، المقرر أن تستضيفها قاعة جامعة كلكامش في بغداد، جاء ذلك خلال اجتماعه الأخير الذي شمل إقرار العديد من التوصيات التي تتعلق بمواعيد الاستحقاقات المحلية الأخرى، ومناقشة المعسكرات والتجمعات الخارجية .ونقل بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الاتحاد عمار عدنان قوله: إن "بطولة أندية العراق النسوية ستنطلق يومي التاسع والعاشر من شهر آب المقبل في قاعة جامعة كلكامش وستحظى بمشاركة واسعة من مختلف محافظات العراق"،مؤكداً أن "هذا التجمع يندرج ضمن المنهاج السنوي للاتحــاد ، الذي يهدف إلى تطوير وتجهيز اللاعبات استعداداً للمسابقات المقبلة".وأضاف أن "الاتحاد المركزي للكيوكوشنكاي طلب من المشاركين الخضوع لموعد قياس الأوزان عن طريق التواجد في المقر الآسيوي للاتحاد بالإضافة إلى جلب بطاقة الأحوال الشخصية حصراً"، لافتاً إلى أن "البطولة ستشهد تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل انتقاء العناصر المتميزة في المحافل الدولية مستقبلا ً وستكون فرصة مثالية لهن لإظهار جاهزيتهن الفنية والبدنية، واختيارهن للبطولة الآسيوية".ونوه الى أن "منتخبنا الوطني سيدخل معسكراً تحضيرياً داخلياً في أربيل خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا المقررة إقامتها منتصف شهر آب المقبل في كازاخستان".