العمل تعلن تفعيل "منصة التمكين والوظائف" لذوي الإعاقة

2024-08-02 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن تفعيل "منصة التمكين والوظائف" للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال بوابة اور الالكترونية.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "منصة التمكين والوظائف هي خدمة الكترونية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف لتمكينهم (اجتماعيا، اقتصاديا، طبيا، تعليميا ومهنيا)".

وأضافت عبد الرحيم أن "المنصة تشمل التدريب المهني المناسب لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقا لحاجات سوق العمل، و تدريب اسر ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لا تمس كرامتهم بما يحقق دمجهم مجتمعيا".

وأضافت ان "المنصة توفر مقاعد مجانية في المدارس الاهلية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الاسر محدودة الدخل، بالإضافة الى اعفاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار للدارسة الخارجية للمراحل الدراسية كافة"، مؤكدة انها "توفر المنحة المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات العراقية لمن هم دون خط الفقر".

وبينت انه "يتم منح الخدمات الصحية مجانا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك تأمين تكاليف العلاج داخل وخارج العراق بما في ذلك اجراء العمليات او اي متطلبات أخرى"، مشيرة الى انه "يتم الاستفادة من المعينات الطبية (أطراف صناعية، كراسي، مساند…الخ)".

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