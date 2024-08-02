الاستثمار تكشف عن موقع أول مدينة اقتصادية في العراق

2024-08-02 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الجمعة، عن موقع أول مدينة اقتصادية في العراق، فيما أشارت الى أن المدن الاقتصادية تمثل حقائب استثمارية قادرة على استقطاب وجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقالت المتحدثة باسم هيئة الاستثمار الوطنية حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وخلال اجتماعه بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والجهات القطاعية المعنية عن محافظة ميسان، دعا الى أهمية تكثيف الجهود وتنسيقها بشكل تفصيلي دقيق يسهم بخلق رؤية واقعية وإعلان ناجح للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الراغبين في هكذا نوع من الاستثمارات. وأضافت أنه تم اطلاع المجتمعين على الحدود الكاملة للمناطق موزعة حسب المشاريع المقرر انشاؤها وعائدية الأراضي مع إمكانيات التوسع في بعضها، مبينة أنه جرى الاتفاق على أهمية إعداد خارطة واضحة بشبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء وغيرها من متطلبات منح الإجازة الاستثمارية لهذه المشاريع التي ستكون ضمن محاور ومناقشات الاجتماعات المقبلة. ولفتت جاسم الى أن أعمال اللجنة شهدت تقديم عدد من المقترحات والأفكار الداعمة والساندة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، استناداً الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على محضر وتوصيات لجنة الأمر الديواني23674، والذي تقرر تشكيل اللجنة العليا لتنمية وتطوير منطقة الطيب في محافظة ميسان والمناطق المجاورة لها اقتصادياً برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية جهات مختلفة في الدولة من بينها محافظ ميسان، ورئيس هيئة استثمار ميسان، ورئيس هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الى جانب عدد من المدراء العامين في وزارات المالية والتخطيط والنفط والتعليم وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. وبينت جاسم، أن اللجنة العليا لتنمية وتطوير منطقة الطيب في محافظة ميسان والمناطق المجاورة لها باشرت أعمالها فعلياً برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية. وأكدت أن تنمية وتطوير منطقة الطيب جنوب شرق محافظة ميسان ستكون أول مدينة اقتصادية في العراق وستمثل نموذجاً ناجحاً ومورداً اقتصادياً للدولة يمكن تطبيقه في محافظات أخرى من البلاد، موضحة أن هذا النموذج سيمثل حقائب استثمارية متنوعة وجاهزة قادرة على استقطاب وجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وواصلت أن مدينة الطيب ستضم مجموعة مشاريع متنوعة في تخصصات اقتصادية متنوعة من بينها مشاريع متخصصة بالقطاع السكني، وأخرى بالقطاع الصناعي ومشاريع أخرى اقتصادية الى جانب مشاريع ترفيهية واكاديمية، لافتة الى ان تطوير المنطقة سيحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً سيسهم في تحريك القاعدة الاقتصادية في المحافظة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.