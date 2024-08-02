وزير العمل يعلن تفعيل منصة (التمكين والوظائف) للأشخاص ذوي الإعاقة

2024-08-02 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تفعيل منصة التمكين والوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن عن تفعيل منصة التمكين والوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بوابة أور الالكترونية. وأشارت الى أن منصة التمكين والوظائف هي خدمة الكترونية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهدف لتمكينهم اجتماعياً، اقتصادياً، طبياً، تعليمياً ومهنياً من خلال التدريب المهني المناسب لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل، لافتاً الى أن المنصة تهدف أيضاً الى تدريب أسر ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لا تمس كرامتهم بما يحقق دمجهم مجتمعياً، وتوفير مقاعد مجانية في المدارس الأهلية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الأسر محدودة الدخل. وأضافت أن منصة تمكين تهدف أيضاً الى إعفاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار للدارسة الخارجية للمراحل الدراسية كافة، وتوفير المنحة المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات العراقية لمن هم دون خط الفقر، ومنح الخدمات الصحية مجاناً لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأمين تكاليف العلاج داخل وخارج العراق بما في ذلك إجراء العمليات أو أي متطلبات أخرى، والاستفادة من المعينات الطبية أطراف صناعية، كراسي، مساند…الخ.