بوقت قياسي.. كشف طلاسم جريمة قتل والقبض على الجاني في نينوى

2024-08-02 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت قوة مشتركة في قيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على متهم بالقتل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وتمت العملية بعد كشف جريمة قتل امرأة متزوجة خلال (١٥) ساعة من وقوعها والقبض على المتهم القاتل وتبين أنه شقيقها الذي قام بالاعتداء عليها بالضرب بواسطة (عصا) بسبب مشاكل وخلافات عائلية مما أدى الى إصابتها في رأسها وأنحاء جسمها وامتنع عن إسعافها الى المستشفى مما أدى الى وفاتها وقيامه بدفنها في مقبرة (المأمون), ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع.