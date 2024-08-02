2024-08-02 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب علي اللامي، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، إمكانية إيقاف استيراد الغاز خلال 24 شهرا والتحول الى التصدير بغضون 3 سنوات.

وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق طرح قبل أشهر معدودة 26 رقعة استكشافية خاصة بالغاز الطبيعي منتشرة في عدة محافظات"، لافتًا إلى أن "13 رقعة فقط تقدمت الشركات من أجل تطويرها واستخراج الغاز وفق أرقى الاطر الفنية".

وأضاف انه "من خلال قراءات للقدرات الإنتاجية المتوقعة يمكن القول بانه خلال 48 شهرا من الان يمكن ان نتوقف عن استيراد الغاز اذا ما سارت الشركات وفق مراحل العمل المعدة في جداولها ويمكن الانتقال بعدها الى مرحلة تتطلب عمل مستمر لفترة تصل الى 3 سنوات لنصل الى مرحلة القدرة على التصدير".

وأشار الى ان "البحث عن الغاز واستخراجه سيعطي فكرة اكثر وضوحا عن حجم الخزين الفعلي والذي نتوقع بانه سيكون مفاجئة خاصة وان كل المؤشرات إيجابية باننا امام رقع غنية بمادة الغاز الطبيعي".

وينتج العراق حاليا حوالي ألفي ميغا واط من الغاز، فيما من المتوقع ان يضيف حوالي الفي مقمق أخرى للوصول الى انتاج يبلغ 4 الاف مقمق، الا ان مختصين يقولون ان هذه الكمية لن تكفي العراق لإنتاج الكهرباء وسيستمر بحاجته لاستيراد الغاز من الخارج.



