الإطاحة بمتهم هارب محكوم بالسجن المؤبد في بغداد

2024-08-02 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، الإطاحة بمتهم هارب محكوم بالسجن المؤبد عن قضية خطف.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم محكوم مدى الحياة عن قضية خطف وفق أحكام المادة 421، هارب من سجن بادوش عام 2014 أثناء دخول عصابات د١عش الإرهابية الى محافظة الموصل".

وأضافت، إن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز المديرية عن مكان تواجد المتهم ضمن منطقة الغزالية ببغداد، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وعرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة المذكورة أعلاه لينال جزاءه العادل".