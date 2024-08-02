رئيس إقليم كوردستان يهنئ الايزيديين بعيد "أربعينية الصيف"

2024-08-02 11:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الإيزيديين فيالإٌليم والعراق والعالم بعيد أربعينية الصيف.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤينێ)أتقدم بالتهاني الحارة لأمير الإيزيديين وأعضاء المجلس الروحاني الإيزيدي وكلأخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان والعراق وفي كل بقاع العالم، وأرجو لهمعيداً آمناً هانئاً".

وأضاف"في هذه المناسبة، نطمئن مرة أخرى جميع مواطنينا الإيزيديين إلى أننا وكمافعلنا دائماً سنكون عوناً وحامياً وسنداً لحقوقهم ومطالبهم وسنقدم كل ما في وسعنافي كل المجالات لخدمتهم. عيد مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير".