الإعمار: سنشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية

2024-08-02 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكد نبيل الصفار متحدث وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، أنها ستشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تقوم بإنجاز العديد من المشاريع في المحافظات ومن ضمنها الطرق الحولية، ومنها ما موجود في محافظات الموصل وواسط وكركوك وذي قار إضافة لما كلفت به بتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد"، لافتاً الى أن "الوزارة ستشرع بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع حول بغداد وربطه بجميع مداخل بغداد الرئيسية".وأضاف أن "مشاريع فك الاختناقات مدروسة بعناية بحيث تؤدي الى ربط الطرق الشريانية الرئيسة، وكذلك إيجاد مسارات ربط تربط مداخل بغداد الجنوبية والشمالية وبالتالي ارتباطها بالطريق الحولي مما سيؤدي الى تخفيف الزخم المروري ونقل حركة المركبات القادمة من الشمال الى الجنوب وبالعكس ومن الغرب الى الشرق وبالعكس دون المرور في بغداد".وكانت وزارة الإعمار والإسكان قد أكدت في وقت سابق أن العام الحالي سيشهد المباشرة بطريق الحلقي الرابع بطول 94 كم وعرض 100 متر".وأشارت الى أن الطريق سيكون مساراً لحركة السيارات والحمولات الكبيرة خاصة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس من دون المرور بداخل مدينة بغداد، مبينة أن الطريق سيخفف الضغط عن شوارع العاصمة، وسيتم تنفيذه بدءاً من مدخل بعقوبة القديم إلى مدينة الصدر الجديدة ومنه إلى تقاطع بغداد - ديالى في منطقة بوب الشام ويلتقي بطريق بغداد - كركوك من جهة الشعب ويستمر باتجاه جسر المثنى ومنه إلى تقاطع ابن منظور أو دوار التاجي.