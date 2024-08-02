الإعلام الحكومي يعلن إطلاق أربع خدمات جديدة تخص المواطنين

2024-08-02 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد-واع-آمنة السلاميأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، إطلاق أربع خدمات جديدة تخص المواطنين، فيما وضح آلية التسجيل على خدمة (لوحتك في بيتك) عبر منصة أور الالكترونية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستمرة في ملف عملية التحول الرسمي عبر دائرة مركز البيانات الوطني بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية بأتمتة وتحويل جميع الخدمات الورقية الى الكترونية"، مبيناً أن "عدد الخدمات التي تقدمها بوابة أور الالكترونية وصل لغاية الآن 421 خدمة".وأضاف مجيد أن "مركز البيانات الوطني، اطلق أربع خدمات جديدة تخص المواطنين، خدمتين بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تمت إعادة خدمة المعين المتفرغ، وكذلك خدمة بالتنسيق مع وزارة النفط في طرح استمارة خاصة للتعيين على وظيفة حارس أمني، وأيضاً خدمة مهمة أطلقت يوم أمس بالتنسيق مع مديرية المرور العامة خدمة (لوحتك في بيتك) حيث تمكن المواطنين من تركيب اللوحات التسجيل الخاصة بالمركبات في منازلهم وهذه الخدمة متوفر عبر بوابة أور الالكترونية في ملء الاستمارة الخاصة"، مشيراً الى أنه"سيتم تخصيص مفرزة من مديرية المرور العامة تذهب الى منزل المواطن طالب هذه الخدمة لتركيب اللوحة، وستكون عملية دفع الأجور عبر الدفع الالكتروني".وأشار الى أن"عملية الدفع الالكتروني مستمرة بجهود حكومية وتحويلها في جميع مؤسسات الدولة لتشمل كل المؤسسات دون استثناء، حسب توجهات الحكومة وأهم أولوياتها ضمن برنامجها الحكومي"، لافتاً أن"الجهات الرسمية باشرت لإشاعة هذه الثقافة في القطاع الخاص عبر المتاجر والأسواق والمولات والصيدليات والعيادات الطبية، وكل مواطن له الحق بالحيازة على بطاقة دفع الكتروني".وأوضح أن"جميع شرائح الموظفين والعسكريين والمتقاعدين الذين يستلمون مستحقات المالية شهرياً من الدولة بإمكانهم التبضع عبر بطاقاتهم الالكترونية، أما بقية المواطنين من غير الموظفين بامكانهم اقتناء هذه البطاقات من أي مصارف حكومية أو أهلية وبإجراءات بسيطة"، مؤكداً أن"عملية الدفع الالكتروني مستمرة بجهد حكومي وبالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وبقية المؤسسات المالية والاقتصادية، وأن هنالك قبولاً واسعاً من قبل المواطنين بعملية الدفع الالكتروني".