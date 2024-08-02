علاء عباس يغادر عش النوارس

2024-08-02 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الزوراء علاء عباس عن مغادرته عش النوارس بعد أن مثله الموسم المنصرم (2023-2024).وقال عباس في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "انتهت رحلتي مع نادي الزوراء وسأغادر قلعة النوارس وعيني على جماهيره الكبيرة التي كانت البلسم لي وقت الجراح وكانت الدواء".وأضاف: " أقدم اعتذاري لجماهير الزوراء وسأبقى وفياً ومشجعاً وداعماً لكم وستبقون أهلي وأصدقائي".يذكر أن اللاعب علاء عباس مهاجم الزوراء سجل خمسة أهداف مع فريقه الذي احتل المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري النجوم في الموسم الحالي .