أولمبياد باريس.. اربع قمم نارية ابرزها فرنسا ضد الأرجنتين

2024-08-02 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تجمع مواجهة نارية منتخب فرنسا مع نظيره منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، أولمبياد باريس 2024.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الدور يسعى منتخب مصر الأولمبي لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، عندما يلتقى مع نظيره باراجواي، مساء اليوم الجمعة في ربع النهائي، بلقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين للمجموعة الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.

وفي لقاء ثالث يواجه منتخب المغرب الأولمبي نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى اسود اطلس في الفوز للعبور إلى المربع الذهبي وخطف إحدى الميداليات الثلاث الذهبية أو الفضية أو البرونزية.

اللقاء الرابع في هذا الدور يدخل فيه منتخب إسبانيا الأولمبي في اختبار صعب عندما يواجه نظيره المنتخب الياباني ، حيث يسعى الكمبيوتر الياباني الي مواصلة نتائجه القوية واستكمال انتصاراته لحسم التأهل للمربع الذهبي بينما سيقاتل منتخب إسبانيا المرشح للتتويج بالميدالية الذهبية للفوز والتواجد مع الأربعة الكبار.

المصدر: وكالات



