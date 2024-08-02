2024-08-02 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، ارتفاعا قويا لتتجه الى تحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة .

وبحلول الساعة 0943 بتوقيت بغداد، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولار للأونصة، وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها في حزيران بلغت 2483.60 دولار، وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الامريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2507.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.92 دولار، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة أيضا إلى 973.60 دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 912.07 دولار.

المصدر: وكالات



