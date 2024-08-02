سقوط جرحى بمشاجرة مسلحة نتيجة "خلاف عائلي" شرقي بغداد

2024-08-02 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء مشاجرة مسلحة إثر خلاف عائلي اندلع في مدينة الصدر شرقي بغداد.

هذا وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده باندلاع "اشتباك شديد بقطاع 28 بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد يؤدي الى اصابة مواطن وضابط في وزارة الداخلية".

في غضون ذلك أوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان، أنه "بعد ورود معلومات بوجود مشاجرة وإطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وقوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، تبين وجود مشاجرة بين طرفين بالاسلحة الخفيفة واصابة عدد منهم نتيجة "خلاف عائلي".

ووفقا للبيان، فقد تم نقل المصابين الى المستشفى والتحفظ عليهم وبعد جمع المعلومات والتحري، تم اعتقال اثنين من الجناة. وتسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.