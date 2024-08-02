وزير الداخلية يفتتح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية عند الحدود مع سوريا

2024-08-02 13:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الجمعة، إلى الشريط الحدودي العراقي السوري. وذكر بيان للوزارة تلقته الثامنة: أن "وزير الداخلية الشمري وبرفقته وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، الفريق سمكو ناظم أمين، وقائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر وصلوا الى ناحية الوليد التابعة لقضاء القائم، على الحدود العراقية السورية". وأشار بيان الداخلية الى أن "الزيارة تهدف لافتتاح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية، والذي سيضم تحت إمرته لواء الحدود السادس والماسك للحدود العراقية الأردنية ولواء الحدود الرابع الماسك للحدود العرقية العراقية السورية".