هيئة الاستثمار: أول مدينة صناعية في العراق ستكون على أرض محافظة ميسان

2024-08-02 13:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

;شفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الجمعة، عن موقع أول مدينة اقتصادية في العراق، فيما أشارت الى أن المدن الاقتصادية تمثل حقائب استثمارية قادرة على استقطاب وجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. المتحدثة باسم هيئة الاستثمار الوطنية حنان جاسم قالت مصرحة: إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وخلال اجتماعه بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والجهات القطاعية المعنية عن محافظة ميسان، أطلع المجتمعين على الحدود الكاملة للمناطق الموزعة بحسب المشاريع المقرر انشاؤها وعائدية الأراضي مع إمكانيات التوسع في بعضها"، مبينة أنه "جرى الاتفاق على أهمية إعداد خارطة واضحة بشبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء وغيرها من متطلبات منح الإجازة الاستثمارية لهذه المشاريع