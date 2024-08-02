مدير المدينة الرياضية يوضح بشأن نصب أجهزة تكييف في ملعب جذع النخلة

2024-08-02 13:42:02 - المصدر: واع

البصرة – واعأوضح مدير المدينة الرياضية في البصرة لطفي الجزائري، اليوم الجمعة، بشأن نصب أجهزة تكييف في ملعب جذع النخلة، فيما أكد أن المدينة ستكون جاهزة لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم .وقال الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أجهزة التكييف التي تم نصبها أمس الخميس في ملعب جذع النخلة تخص القاعات ومنازع الملعب الرئيسي فقط، ولا علاقة لها بتكييف الملعب كما نُشر في بعض المواقع"، لافتا الى أن "أعمال الصيانة مستمرة لتهيئة المدينة الرياضية لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم مطلع الشهر المقبل".وأضاف أن "منشآت المدينة ستستقبل اليوم الجمعة منتخبنا الوطني للشباب الذي سيدخل معسكراً تدريبياً في محافظة البصرة"، مشيرا الى أن "المعسكر سيتضمن خوض أربع مباريات ودية مع منتخبي البحرين واليمن".وبين أن "المباريات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور بطلب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب".