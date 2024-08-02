2024-08-02 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حدد رئيس مجلس ديالى المنتخب حديثا عمر الكروي، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، ملامح سياسته وأولوياته للسنوات القادمة، موجها رسالة لأهالي المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى عراق مصغر وعانت لسنوات طويلة من تداعيات الاضطرابات والسجالات السياسية، وهي بحاجة بالفترة القادمة لعدم الاقصاء وتفعيل ملف الخدمات الذي سيكون له الأولوية من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية في رسم خطوات عريضة لاستراتيجية تنقل المدن والقصبات الى وضع مختلف".

وأضاف، إن "جلسة يوم امس كانت ناجحة وتم تشكيل حكومة توافقية شاركت فيها كل القوى بدون استثناء لإيمانها بأهمية انهاء العقدة السياسية التي استمرت اكثر من 5 اشهر".

وأكد أن "رسالتي لأهالي ديالى بأن القادم افضل وحرصنا على الحقوق أولوية ونسعى الى تغير حقيقي يلبي طموح الجميع والكفاءة والخبرة هي المعيار الأساسي في أي قرارات تغير قادمة".

ويوم أمس الخميس، عقد مجلس محافظة ديالى عقد جلسة خاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، انتخب خلالها عمر الكروي رئيساً لمجلس المحافظة، وسالم التميمي نائبًا له.

وانتخب المجلس عدنان الجاير الشمري محافظاً لديالى، ومصطفى طالب نائباً أول وغازي الفيصل نائبا ثانيًا للمحافظ.

يأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات، وتصاعد الخلافات بين القوى السياسية في ديالى على المناصب في المحافظة، الامر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية عدة مرات.