سباح العراق يودع أولمبياد باريس واتحاد اللعبة يعلق: نحتاج دعم حكومي ضخم

2024-08-02 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ودّع السباح العراقي حسن علي أولمبياد باريس، يوم الجمعة، بعد أن حلّ بالمركزالسابع من بين ثمانية سباحين مشاركين ليغادر منافسات السباحة 100 متر فراشة.

وقالنائب رئيس اتحاد السباحة العراقي هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز "النتيجة التي خرج بها السباح حسنعلي كانت متوقعة، لاسيما أن السباح العراقي شارك بالبطاقة المجانية ولم يتأهلبوصوله للرقم التأهيلي الأولمبي".

‏وأضاف"العراق وأغلب البلدان العربية متأخرة كثيراً عن المستوى العالمي وخير دليلعلى ذلك أن السباح الأردني محمد البدور ‏الذي حصل على ذهبية الدورة العربيةللسباحة جاء بالتصنيف 66 عالمياً"، مبيناً أن "هذا هو واقع حال السباحةفي المنطقة قياساً إلى مستويات الدول المتطورة".

‏وأشارإلى أنه "من غير المعقول أن يحقق العراق وساماً في ظل دعم محدود وعدمامتلاكنا لبنى تحتية في العراق"، موضحاً أن "العراق يمتلك مسبحاً أولمبياًواحداً وهو مسبح الشعب المغلق وهو قديم قياساً إلى المسابح العالمية ويبلغ عمره 44عاماً".

واستدركالخزرجي "الوسام الأولمبي لن يأتي بسهولة أبداً بل أنه يحتاج إلى دعم حكوميضخم وتخطيط لمدى واسع ووقت يمتد لسنوات طويلة ليتم من خلال ذلك بناءالبطل الأولمبي".