الأسبوع المقبل.. افتتاح أول ردهة تضم 7 صالات عمليات في مستشفى اليرموك

2024-08-02 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، افتتاح أول ردهة في العراق تكون فيها سبع صالات عمليات كبرى بمستشفى اليرموك.وقال الحسناوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك جملة من المشاريع التي هي إعادة تأهيل المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، فمرة تكون بتمويل من محافظة بغداد، وأخرى من الجهد الخدمي، وأخرى تكون من موازنة وزارة الصحة".وأشار الى أن "مشروع ردهة الطوارئ في مستشفى اليرموك بسعة 107 أسرة تم تأهيلها من قبل محافظة بغداد مع جزء من موازنة الوزارة"، موضحاً أن"الأسبوع المقبل سيتم افتتاح الردهة، وهذه ستكون نقلة نوعية في خدمات الطوارئ على اعتبارها مجهزة بسبع صالات عمليات".وأضاف أن" هذه الردهة ستكون أول ردهة في العراق تكون فيها سبع صالات عمليات كبرى، إضافة الى العناية المركزة والإفاقة، وبعد افتتاحها وبجهود الكوادر الموجودة في المستشفى ستتحسن خدمات الطوارئ في مستشفى اليرموك".