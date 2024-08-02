2024-08-02 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إطلاق حملة لمحاسبة أصحاب الكراجات الوهمية ،فيما اعتقلت (36) مخالفاً.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"أمين بغداد عمار موسى كاظم ووكيله البلدي أشرفا على الحملة التي انطلقت في منطقة المنصور ببغداد لإلقاء القبض ومحاسبة المخالفين من الذين يقومون بابتزاز المواطنين أصحاب العجلات لاستحصال مبالغ مالية مقابل صف عجلاتهم أمام عيادات الأطباء والمطاعم" .وأضاف أن" قوة من شرطة أمانة بغداد الى جانب ملاكات بلدية المنصور وقوة من دائرة الحراسات والأمن وباسناد القوة الماسكة للأرض والجهات الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على (36) مخالفاً كحصيلة أولية للحملة، مبيناً أنه"تم تسليمهم أصولياً الى مركز شرطة المنصور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد عرضهم أمام القضاء العراقي".وأشار البيان الى" أن الحملة استهدفت كذلك غلق الكراجات غير المرخصة ومحاسبة شاغليها، وكذلك محاسبة الذين لم يقوموا بتجديد عقودهم".