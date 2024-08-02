2024-08-02 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الجمعة، تحرير رهائن وإلقاء القبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة.وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في مقطع فديو تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن"مفارز جهاز الأمن الوطني، تمكنت من تحرير رهائن وألقت القبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة والمتورطة بقتل الشهيد ضابط الأمن (غسق فاضل) خلال تأديته الواجب في واسط قبل عامين".وأوضح أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تشير الى وجود هذه العصابة بمنطقة في شرق بغداد، قامت قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني وبعد الحصول على الموافقات القضائية لتنفيذ عملية إلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام، وبعد الاستدلال على الموقع قامت العصابة باحتجاز مواطنين اثنين من المنزل المجاور كرهائن في محاولة للضغط على القوة للانسحاب إلا أن القوة تعاملت بحكمة مع الموقف".وتابع أنه "وبعد مرور خمس ساعات تم تحرير الرهائن وإلقاء القبض على أفراد العصابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".