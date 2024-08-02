الديوانية: العثور على 4 قطع أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة

2024-08-02 14:54:01 - المصدر: واع

الديوانية -واع -صفات العزاويأعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، العثور على 4 قطع أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.وقائد شرطة المحافظة اللواء نجاح محمود سلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم حماية الآثار والتراث في الديوانية عثر أثناء إجراء الجولات التفتيشية في قاطع آل عفك على 4 قطع أثرية من النوع النادر تعود لعصور تاريخية قديمة"، لافتاً الى أن "القطع الثارية عبارة عن جرة فخارية ومسرجة فخارية اسطوانية الشكل ذات مقبض صغير والثالثة مسرجة فخارية دائرية الشكل تشبه الصحن، أما الرابعة فكانت عبارةعن لوح فخاري على شكل امرأة واقفة".وأشار الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وتم تسليم القطع الأثرية الى مديرية مفتشية آثار وتراث الديوانية".