شرطة الرصافة تطيح بـ 3 متهمين بالقتل في بغداد

2024-08-02 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل ضمن منطقة الأمين.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار بمنطقة الأمين ضمن العاصمة بغداد، على الفور توجهت مفارزنا المتمثلة بقسم شرطة الأمين ومركز شرطة الأمين إلى محل الحادث وتبين قتل احد المواطنين وأصابه آخر، بعد أن قام المتهمين بأطلاق النار على عليهم ولاذوا بالفرار".

وأضافت، إنه "بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجناة وعددهم 3 وتم تحديد مكان تواجدهم ضمن منطقة النهروان ونصب كمين محكم أدى الى القبض عليهم".

وأكدت أنه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".