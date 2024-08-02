اليونايتد يستعد للتخلي عن نجمه الاسكتلندي مقابل هذا المبلغ

2024-08-02 15:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن استعداد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن لاعبه سكوت مكتوميناي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رومانو، عبر حسابه على منصة "اكس"، إن "اليونايتد لا يزال منفتحا على بيع مكتوميناي، إذا وصلت العروض إلى 30 مليون إسترليني، وقد يكون من الضروري التعاقد مع لاعب وسط جديد لمانشستر يونايتد خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف أن "فولهام يضغط بشدة من أجل الظفر بخدمات سكوت مكتوميناي هذا الصيف"، مبينا ان "فريق غلطة سراي التركي قدم عرضا لضم الدولي الاسكتلندي، مقابل 12.6 مليون إسترليني، لكن المان يونايتد رفض العرض".

وقدم مكتوميناي أداء مميزا في الموسم الماضي، وكان من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد على الصعيد التهديفي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

المصدر: وكالات