2024-08-02 15:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

استدعت الخارجية الاسرائيلية نائب السفير التركي في تل ابيب، لتوبيخه على قيام السفارة في تل أبيب بتنكيس العلم، يوم الاربعاء، حداداً على اثر اغتيال القيادي بحركة حماس اسماعيل هنية، وقد منعت أي مظهر من مظاهر الحداد. وزير الخرجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد غرد على منصة "إكس": "أمرت باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل، لتوبيخه بشدة بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية في تل أبيب على خلفية اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس الإرهابية"، على حد وصفه. وأضاف الوزير الإسرائيلي: "إذا كان ممثلو السفارة التركية يريدون الحداد فليذهبوا إلى بلادهم وليحزنوا مع سيدهم، رجب طيب أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس،