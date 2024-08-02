2024-08-02 15:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

حذر الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني، جميل بايك، مما أسماه التحالف العراقي-التركي، متهماً بغداد بخيانة الشعب الكردي والعراقيين عموماً من خلال التعاون مع الدولة التركية وخدمة مصالحها. بايك أكد خلال تصريحات صحافية، أن التحالف العراقي والتركي غير الشرعي، حسب وصفه، يمهد لاحتلال الأراضي العراقية ويخدم أجندة الدولة التركية، متهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه شريك ممهد لهذا التحالف الذي يمس بسيادة العراق ويشرعن وجود القوات التركية في مناطق إقليم كردستان. وأشار بايك إلى أن هذا التحالف ليس فقط ضد مصلحة الكرد، بل سيضر بالعراق بأسره، متهماً الدولة التركية بتقديم وعود زائفةٍ للحكومة العراقية، كتوفير الكهرباء والنفط وتعزيز الاقتصاد، مبيناً دور حزب