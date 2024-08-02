2024-08-02 15:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت النيابة العامة في الإمارات، الجمعة، أن التحقيقات كشفت عن وجود جماعة سرية جديدة، جرى تشكيلها من قبل أشخاص يعيشون خارج البلاد، وينتسبون إلى تنظيم “دعوة الإصلاح”، والذي يعتبر فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن “متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة ممن […]

ظهرت المقالة الإمارات: “تنظيم سري” لإحياء جماعة “دعوة الإصلاح” التابعة للإخوان المسلمين أولاً على ايشان.