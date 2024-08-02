2024-08-02 15:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الجمعة، تحرير رهائن وإلقاء القبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة. وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مفارز جهاز الأمن الوطني، تمكنت من تحرير رهائن وألقت القبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة والمتورطة بقتل الشهيد ضابط الأمن (غسق فاضل) خلال تأديته الواجب في […]

ظهرت المقالة متورطة بقتل ضابط قبل عامين.. اعتقال أخطر عصابات الجريمة المنظمة في بغداد أولاً على ايشان.